Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ittifakı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

DESTEK-TEŞEKKÜR GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği, terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli dün partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"HÜKÜMET YALNIZ DEĞİLDİR"

"PKK/PYD'nin defteri dürülmelidir. Ya istiklal, ya ölüm! Münbiç'e gök gürlemesine andıran bir imanla mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, şakamız yoktur. Zira konu milletin bağımsızlığıdır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir. Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet yanındadır.

"MÜNBİÇ İÇİN HÜKÜMETE TAM DESTEK"

Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir."