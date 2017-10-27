Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç aynı karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

"İSİM BABASI BÜLENT ARINÇ BEYDİR"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada caminin isim babasının Bülent Arınç olduğunu ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, "Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç beydir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bülent Arınç, Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Twitter hesabından o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında konuştu VİDEO