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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kotzias arasında kravat diyaloğu

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'ın kravatını işaret ederek, "Benim hediye ettiğim kravat değil mi?" diye sordu.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 16:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, buradaki sohbetleri sırasında, üzerindeki kravatın kendisine Erdoğan tarafından hediye edilmiş olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kotzias arasında kravat diyaloğu

KRAVAT DİYALOĞU

Euronews'ın haberine göre Kotzias'ın sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aktardı.

Erdoğan'ın kravatı işaret ederek, "Benim hediye ettiğim kravat değil mi?" sorusuna Kotzias, "Evet… İyi diplomasi" şeklinde esprili yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kotzias arasında kravat diyaloğu VİDEO

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