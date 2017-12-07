Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda karşılayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, buradaki sohbetleri sırasında, üzerindeki kravatın kendisine Erdoğan tarafından hediye edilmiş olduğunu hatırlattı.

KRAVAT DİYALOĞU

Euronews'ın haberine göre Kotzias'ın sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aktardı.

Erdoğan'ın kravatı işaret ederek, "Benim hediye ettiğim kravat değil mi?" sorusuna Kotzias, "Evet… İyi diplomasi" şeklinde esprili yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kotzias arasında kravat diyaloğu VİDEO