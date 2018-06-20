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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

AA | 20.06.2018 - 00:36..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Bisiklete binen Cumhurbaşkanı adayı imajıyla yola çıkan İnce 'çocuk sevgisinden sınıfta kaldı' dedirtecek bir eyleme imza attı.

MUHAREEM İNCE'NİN ÇOCUK SEVGİSİ

Muharrem İnce, sahnede yanına gelen bir çocuğa, "Konuşuyoruz burada, in bakalım. Bak canlı yayındayız, gitti bir dakika" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARLA MUHABBETİ

Sosyal medyada Muharrem İnce'nin bu tepkisinin yanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara gösterdiği sevgi ve ilgiye dair görüntüler birlikte paylaşılıyor, kıyaslanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

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