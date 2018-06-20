Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

ABD yönetimi, uluslararası bir kurumdan daha çekilme kararı aldı.

ABD Eski Savunma Bakan yardımcısı Lary Korb'un Cumhurbaşkanı Erdağan hakkındaki iddialarına, kanalın muhabiri efsane bir soruyla kontra yaptı.

4

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi bitti

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.