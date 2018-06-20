Bisiklete binen Cumhurbaşkanı adayı imajıyla yola çıkan İnce 'çocuk sevgisinden sınıfta kaldı' dedirtecek bir eyleme imza attı.
MUHAREEM İNCE'NİN ÇOCUK SEVGİSİ
Muharrem İnce, sahnede yanına gelen bir çocuğa, "Konuşuyoruz burada, in bakalım. Bak canlı yayındayız, gitti bir dakika" diyor.
ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARLA MUHABBETİ
Sosyal medyada Muharrem İnce'nin bu tepkisinin yanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara gösterdiği sevgi ve ilgiye dair görüntüler birlikte paylaşılıyor, kıyaslanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi