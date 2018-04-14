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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin Suriye'de rejime yönelik operasyonu sonrası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 22:33..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

"GERİLİM DAHA FAZLA TIRMANDIRILMAMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.

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