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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinildi.

DHA | 29.05.2018 - 12:18..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

SURİYE MESELESİ KONUŞULDU

İki lider, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret etti. Sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirten iki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladılar.

'SURİYE ÇATIŞMA SAHASI HALİNE DÖNÜŞMESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG ve  söz konusu terör örgütünün güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğine de değindi. İki lider, Suriye'nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirttiler.

Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

YERLİ PARA KULLANIMI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, giderek daha da gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de vurgu yapıldı.

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