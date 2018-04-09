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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider Doğu Guta krizini ele aldı.

AA | 09.04.2018 - 14:18..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriyedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

ÜÇLÜ ZİRVE

İki liderin, ay başında Ankarada gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirvenin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

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