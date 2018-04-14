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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda yaptığı görüşmede, 'Suriye'deki gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini' vurguladığı öğrenildi.

DHA | 14.04.2018 - 13:37..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

'KALICI BARIŞ İÇİN TEK YOL SİYASİ ÇÖZÜM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti.

"GERİLİM DAHA FAZLA TIRMANDIRILMAMALI"

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

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