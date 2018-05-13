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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de konaklayacağı otele geldiğinde onu görmek isteyen vatandaşlar tarafından şarkılar ve marşlar eşliğinde karşılandı.

İHA | 13.05.2018 - 21:30..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

İngiltere’de bu yıl 7.si gerçekleştirilen ‘Tatlı Dil Forumu’nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Londra’da konaklayacağı otele geçti.

COŞKULU KARŞILAMA

Başkent Londra’da, İngiltere’nin farklı noktalarından Erdoğan’ı görmek için bir araya gelen onlarca vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı'nı bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

GURBETÇİLERDEN SEVGİ SELİ

Otel önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyen coşkulu kalabalığın Erdoğan’ın otele yaklaştığının haberini almasıyla birlikte heyecanı doruğa yükseldi.

İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yöneldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

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