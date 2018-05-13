Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

İngiltere’de bu yıl 7.si gerçekleştirilen ‘Tatlı Dil Forumu’nun kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Londra’da konaklayacağı otele geçti.
COŞKULU KARŞILAMA
Başkent Londra’da, İngiltere’nin farklı noktalarından Erdoğan’ı görmek için bir araya gelen onlarca vatandaş şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı'nı bekledi.
GURBETÇİLERDEN SEVGİ SELİ
Otel önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyen coşkulu kalabalığın Erdoğan’ın otele yaklaştığının haberini almasıyla birlikte heyecanı doruğa yükseldi.
İngiliz polisinin geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlamak için kalabalığın olduğu noktaya yöneldi.