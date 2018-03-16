Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi.

"AVRUPA BİZE YALVARDI"

Erdoğan, şunları söyledi: "3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok.





"NAMERDE KAÇMAK, MERTE KOVALAMAK YAKIŞIR"

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla işimiz yok. Suriye topraklarda işimiz yok. O namussuzlar Afrin'de kaçmak isteyen sivillere nasıl zulüm ettiklerini görüyorsunuz. İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız. Namerde kaçmak merte kovalamak yakışır."