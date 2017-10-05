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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kuzey Irak referandumunun yeni bir İsrail projesi olduğunu savundu.

05.10.2017 - 00:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Hamaney görüşmesinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKYB) tarafından düzenlenen referandumun "bölgenin geleceği için bir tehdit" anlamına geldiğini savunan Hamaney, "Bu bölgeye ihanet demektir ve uzun vadede komşuları etkileyecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

"İRAN VE TÜRKİYE, ORTAK KARARLAR ALMALI"

Hamaney, "İran ve Türkiye bu olaya karşı mümkün olan her eylemi yapmalıdır. Bağdat yönetimi de ciddi şekilde kararlar alıp, uygulamalıdır. İki ülkenin vereceği müşterek kararalar, dayanışma ve yapacağı işbirliği çok önemlidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

"İLK DERECEDE İSRAİL, İKİNCİ DERECEDE WASHİNGTON FAYDA SAĞLIYOR"

ABD ve Avrupa devletlerinin bu konuya bakışının, İran ve Türkiye'den oldukça farklı olduğunu dile getiren Hamaney, "Amerika ve Avrupa'nın tutumuna asla güven olmaz. Bu olaydan ilk derecede Siyonist İsrail rejimi ikinci derecede ise Washington yönetimi fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

"YENİ BİR İSRAİL YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

İran ve Türkiye'nin bölgede uğraştırılarak önemli konulardan uzak tutulmaya çalışıldığını savunan Hamaney, "Bazı yabancı güçler ve özellikle Siyonist İsrail, bölgede yeni bir İsrail ve ihtilaf unsurları yaratmaya çalışıyor. Son olaylarla ilgili uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ciddi ve ivedi kararlar alıp, ortak eylemlerle buna karşı çıkılmalı" dedi.

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