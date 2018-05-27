Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta mitinginde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da yaptığı konuşmasında kur eleştirilerine yanıt verirken "Bizi manipülasyonla vuramazsınız." dedi.

"BİZİ MANİPÜLASYONLA VURAMAZSINIZ"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"24 HAZİRAN'DA REKORA HAZIR MIYIZ?"

"24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? Şahsımı, AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 16 Nisan'da olduğu gibi 24 Haziran'da da rekorlara imza atmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurla bizi vuramazsınız



"16 YIL ÖNCEKİ HEYECANIMIZ VAR"

16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Gece-gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkeye hizmet etmekten yüksünmedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak, bugün de ilk günkü gibi heyecanlıyız.





"BİRLİK VE BERABERLİKTEN TAVİZ VERMEDİK"

Sizlerin de desteğiyle Türkiye 16 yılda pek çok rekora imza attı. Ulaşımda, yatırımlarda, ekonomide, savunma sanayinde, sağlıkta en büyük yatırım hamlelerini gerçekleştirdik. Bölücü örgütünden FETÖ'süne birlik ve beraberlik ve kardeşlikten asla taviz vermedik.

"AFRİN'DE 4480 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Afrin'de teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz orada, korucularımız orada. Bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse bozamayacak. Çıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi. Bunlar ne diyorlardı, "Afrin'de ne işiniz vardı" diyorlardı.





"DÜNYADA FAKİRLERE ELİNİ UZATAN ÜLKE KİM"

Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.

"BİRİ YATIRIMLARI DURDURACAĞIZ DİYOR..."

Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz.

Diyor ki, 'Erdoğan 3. Köprüyü yapmış. Ben de gelirim 4. yaparım' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptırmam diyorsun, bunu yaptırırım diyorsun. Her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Geldiğimizde Türkiye G20'de miydi, şimdi G20'de. Bunlar konuşuluyor.





"24 HAZİRAN BUNLARA HADLERİNİ BİLDİRME GÜNÜ OLACAKTIR"

Şimdi, genel başkanla aday zıtlaştılar. Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört girdin kaybettin, beş girdin kaybettin. Görevlendirme yaparken 'Gel Muharrem gel' diyor. 24 Haziran bunlara hadlerini bildirme günü olacaktır.

Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan muhalefet vardır? Türkiye'nin prestij projelerine kafayı takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi?

FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez."

