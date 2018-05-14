Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar:

"İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir."



"Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik."

"CUMA GÜNÜ ZULME KARŞI BULUŞUYORUZ"

"(Cuma günü) öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz."



"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."



"Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZE BAĞIRANLAR SESSİZ"

"Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar."



"İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz."



"(İsrail'in Gazze'ye saldırısı) Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım."

"İSRAİL, BİR TERÖR DEVLETİDİR"

"Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz."



“İsrail bir terör devletidir. Bu insanlık dramını, bu soykırımı lanetliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 100 bin dolar değerinde acil alım yaptığını ve Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladığını belirterek, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık." dedi.