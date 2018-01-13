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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Sarıhan Gusto adlı çorbacıya geçti.

AA | 13.01.2018 - 09:27..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti.

KUZU PAÇA VE KOKOREÇ İSTEDİ

Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Etiler'deki Sarıhan Gusto adlı çorbacıya giderek kuzu paça içti, kokoreç yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

SÖZ VERMİŞTİ

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programdan dönerken, mekan sahibi Cemal Sarıhan tarafından davet edildiği, verdiği söz üzerine çorba içmeye gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Burada bir süre kalan Erdoğan, mekandan çıkarken, çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

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