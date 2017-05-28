Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

SOSYAL VE KÜLTÜREL İKTİDAR

-14 yıldır kesintisiz iktidarız ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılar var.

-İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç gerektirir, adanmışlık gerektirir, sabır gerektirir, süreklilik gerektirir.

-Her türlü imkan var, tek eksiğimiz bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır.

Erdoğan: 15 Temmuz'da oraya gelenler Gezi Parkı gençleri değildi VİDEO

15 TEMMUZ'DA GELENLER GEZİ PARKI'NIN GENÇLERİ DEĞİLDİ

-Biz, 80 milyon insanın tamamına ulaşmak isteyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir.

-Bugüne kadar yaptıklarının yanına kar kaldığını sananlar, 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar.

-Birilerinin artık 'yeni nesilden ülkeye, millete hayır gelmez' dediği gençler, o gece (15 Temmuz) böyle söyleyenleri mahcup ettiler.

-O gece oraya gelenler Gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik, önem var.