taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

Erdoğan, yeni bir gençliğin yetiştiğine işaret ederek "O gece (15 Temmuz) oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi." dedi.

28.05.2017 - 15:23
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

SOSYAL VE KÜLTÜREL İKTİDAR

-14 yıldır kesintisiz iktidarız ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılar var.

-İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç gerektirir, adanmışlık gerektirir, sabır gerektirir, süreklilik gerektirir.

-Her türlü imkan var, tek eksiğimiz bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır.

Erdoğan: 15 Temmuz'da oraya gelenler Gezi Parkı gençleri değildi VİDEO

15 TEMMUZ'DA GELENLER GEZİ PARKI'NIN GENÇLERİ DEĞİLDİ

-Biz, 80 milyon insanın tamamına ulaşmak isteyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir.

-Bugüne kadar yaptıklarının yanına kar kaldığını sananlar, 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar.

-Birilerinin artık 'yeni nesilden ülkeye, millete hayır gelmez' dediği gençler, o gece (15 Temmuz) böyle söyleyenleri mahcup ettiler.

-O gece oraya gelenler Gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik, önem var.

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta yaralanan asker Ankara'da şehit oldu
Şırnak'ta iki hafta önce PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, şehit oldu.
Çankaya Köşkü'nde kırmızı orman karıncaları
Çankaya Köşkü ile Başbakanlık Resmi Konutu’nun bahçesinde ortaya çıkan 12 dişli kabuk böceğine karşı kırmızı orman karıncaları bırakıldı.
Öztürk Yılmaz: PYD ile kanal açabiliriz
CHP'li Yılmaz'a göre PYD, PKK ile bağını koparabilir ve Türkiye ile kanal kurabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı iftar programında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

167
TEDES yeniden faaliyete geçiyor

TEDES yeniden faaliyete geçiyor

292
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

213
Bakan Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğunu söyledi

Bakan Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğunu söyledi

1650
Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

57
British Airways tüm uçuşları iptal etti

British Airways tüm uçuşları iptal etti

29
Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM