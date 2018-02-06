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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle buluştu.

AA | 06.02.2018 - 00:02..
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Erdoğan, Roma'daki temasları kapsamında, Westin Excelsior Otel'de, İtalya'nın önde gelen 19 şirketin CEO'su ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Yemeğe, Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Barilla'nın CEO'su Paolo Barilla, Astaldi'nin CEO'su Paolo Astaldi ve İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş adamı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan iş insanlarıyla görüştü

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