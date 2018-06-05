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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthali durduracağız

Cari açıktaki en önemli etkenin ithal enerji olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithalin durdurulacağını söyledi.

AA | 05.06.2018 - 23:22..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthali durduracağız

Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçim vaatlerinde Kanal İstanbul'u durdurmayı planladığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ithali durduracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthali durduracağız

ERDOĞAN'DAN AÇIK MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir." dedi.

"Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti' ile birlikte 'vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz enerji ithalini durduracağız VİDEO

"İNSAN KAYNAĞIMIZA YATIRIM YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

 

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