Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaplanoğlu'nun annesinin elini öptü

Beştepe'de gerçekleşen Buğday filminin galasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaplanoğlu kutladı.





KAPLANOĞLU'NUN ANNESİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile eşleri, Kaplanoğlu'nun annesinin elini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kaplanoğlu ve eşi Leyla İpekçi'ye hediye takdim etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kaplanoğlu ailesiyle fotoğraf çektirdiler.