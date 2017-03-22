Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt selamı

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. AK Parti ve MHP'nin referandumda 'evet' oyu kullanmak için aldığı karar, meydanlara da yansıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzeykent Miting Alanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gitti.

BOZKURT SELAMI

Erdoğan, otobüsle açılış törenine giderken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı. Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gelen vatandaşlar bozkurt selamı verdi.

"15 TEMMUZ'DA ÜLKEMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR"

Tören alanına giden Cumhurbaşkanı, burada önemli açıklamalarda bulunuyor;

15 Temmuz'da ne yaptıkları ortada. Bunlar ülkemizi bölmeye çalıştılar. İşte 16 Nisan bunun hesabını sorma günüdür.

Adnan Menderes'in idamını alkışlayanlar bugün hayır diyerek karşımıza çıkıyorlar.

Meydan burada. Başörtülü, başı açık kızlarımız birlikte evet'e yürüyorlar.

Artık sadece Cumhurbaşkanı olacak. Yani çift başlılık ortadan kalkacak. Meselenin özü bu kadar.

"ADAM 7 SEÇİM KAYBETMİŞ.."

CHP seçmeninin böyle bir eziyete mahkum olması beniz üzüyor. Adam 7 seçim kaybetmiş yerinden kıpırdamıyor..

"BUNLAR 18 MADDEYİ OKUMADAN.."

Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih yetkisi yok. Yalan söylemeyin, milleti aldatmaya kalkmayın. Bunlar 18 maddeyi okumadan milletin huzuruna geliyor.

Bir ülkede anayasa, demokrasi, hukuk, Meclis, milli iradeye saygı yani sandık varsa orada tek adam olmaz.

Millete, gençlere hatta Meclis'e tahammülü olmayanlar bizi anlayamazlar.

"BU NE TERBİYESİZLİKTİR"

18 yaşında milletvekilliği olmaz diyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. 18 yaşındaki gence kapılarını açmazsan evladına güvenmiyorsun demektir. Ben gencime güveniyorum, inanıyorum.

AYRINTILAR GELİYOR..