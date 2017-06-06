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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki gerilime ilişkin telefon diplomasisi yürüttü.

06.06.2017 - 01:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

"GERİLİM DÜŞÜRÜLSÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerilim düşürülsün, diplomasi ve diyalog tercih edilsin" dedi.

Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede, Katar krizinin yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler, Türk Akımı ve Suriye'deki çözüm süreci gündemdeydi.

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