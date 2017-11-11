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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’da olacak.

11.11.2017 - 11:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti sırasında  iki ülke arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmalar imzalayacak ve Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'da gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin üçüncü toplantısına katılacak.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretleri sırasında ikili ilişkilerin tüm yönlerini ele alarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı söylendi.

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