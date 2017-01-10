Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlarla bir araya geldi

"Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı altındadır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

3 MİLYONUN ÜZERİNDE SURİYELİ VE IRAKLIYI MİSAFİR EDİYORUZ

"Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar oluyor. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar üstesinden gelinemeyecek meseleler değil. İçişleri Bakanlığı bazı mültecilere vatandaşlık verilmesi için çalışma yürütüyor.

BİZİ İÇERİDE SIKIŞTIRIP DIŞARIDA ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN TETİKLENİYOR

Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz.

Türkiye tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmaya çabalıyor. Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı ülkemizin içini sağlam tutmamızdır. 2013'ten bu yana yaşadığımız sıkıntılar bizi içeride sıkıştırıp, dışarıda etkisiz hale getirmek için tetikleniyor.

BUNLARIN TOPUNA BİRDEN TERÖR ÖRGÜTÜ DİYORUZ

Milletimiz ülkesine sahip çıktıkça, karşımızdakiler ahlaksızlık çıtasını yükseltiyor. Türkiye'nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor olsa da aynı örgüt var. Bunların topuna birden terör örgütü diyoruz. Hepsi ülkemizin, milletimizin düşmanıdır."