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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ı karşılayan dev kalabalık meydanları doldurdu.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 16:22..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada dev bir kalabalık coşkuyla karşıladı.

KALABALIK MEYDANDAN TAŞTI

İl Kadın Kolları Kongresi olmasına rağmen kalabalık meydandan taştı, sokaklar da Erdoğan'ı dinlemek isteyenlerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de İl Kongresi'nde

AÇILIŞI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, Türkiyenin en büyük şehir hastanesi olan 1600 yataklı, yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verecek Şehir Hastanesinin açılışını yapacak .

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de İl Kongresi'nde

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