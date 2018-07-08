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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza her yönüyle soruşturuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 22:45..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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