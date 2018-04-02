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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü

Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ile buluştu.

AA | 02.04.2018 - 05:02..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü

Esad'ın Doğu Guta'yı bombaladığı bir hava harekatında annesini ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Kerim bebek ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü

ERDOĞAN KERİM BEBEK İLE İLGİLENDİ

Erdoğan, kongre öncesi Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan ve Türk Kızılayı ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, 6 aylık Kerim bebeği kucağına alarak onu bir süre sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü

KERİM BEBEK ABLUKANIN SEMBOLÜ OLDU

Kerim bebek, henüz bir aylıkken Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalandı. Annesinin hayatını kaybettiği Kerim bebek, bir gözünü de saldırıda yitirdi.

Başının sol tarafında ağır yaralar ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutundu. Kerim'in bakımını üstlenen çocuk yaştaki kardeşleri ona annelik yaptı.

Kerim bebek, hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelirken sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü

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