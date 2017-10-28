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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bıdırdayıp duruyor

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP liderini SSK müdürü olduğu döneme atıfta bulunarak eleştirdi.

28.10.2017 - 23:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bıdırdayıp duruyor

SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun, Savaş Ay'ın sunduğu televizyon programına katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Orada hali görüyorsunuz. Diyorum ya hep, beş koyun verin, kaybedip gelir. Anadolu'da bu tip insanları mazur görürler. Ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, kale almazlar. Biz de kendisine böyle davranmak istiyoruz fakat rahat durmuyor. Konyalıların deyimiyle, bıdırdayıp duruyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bıdırdayıp duruyor

"BU MU SİZİN DEMOKRASİ NAMUSUNUZ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını demokrasinin namusunu korumak için yaptığını söylediğini aktararak şunları söyledi:

"Kendisine geçmişten bugüne demokrasinin namusunu nasıl kurtarabilecekleri konusunda birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Siz demokrasinin namusunu, 2007 seçimleri öncesinde 27 Nisan bildirisine itiraz ederek, hakim savcılara, öğretim üyelerine, gazetecilere brifinglerde ayar verilmesine karşı çıkarak kurtaracaktınız. Siz demokrasinin namusunu, TBMM'ye cumhurbaşkanı seçtirtmemek için Meclis kapılarında barikat kuran kendi partililerinize aldırmayıp o salona girerek kurtaracaktınız. Siz 367 olayında orada demokrasiye sahip çıkacaktınız. 367 milletvekili olan bir partinin kapatılması talebine siz destek verdiniz ve dediniz ki 'Ankara'da da yargıçlar varmış.' Bu mu sizin demokrasi namusunuz? Bıyık altından bunlara gülmeyeceğiz de ne yapacağız? Tüm gücünüzle bu haksızlığa itiraz ederek siz bu işin önünü kesecektiniz. Siz demokrasinin namusunu, tarihiniz boyunca hep vesayet güçlerinin emrine girmek yerine milli iradeyi yücelterek kurtaracaktınız. Menderesler idama sayenizde gitti, CHP zihniyetiyle onların verdiği desteklerle gitti. Siz demokrasinin namusunu, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimini 'Acaba bize buradan ekmek çıkar mı?' diye pusuda beklemek yerine bizden önce eleştirerek kurtaracaktınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bıdırdayıp duruyor

"ÇIKSAYDIN YA TANKIN ÜSTÜNE"

"Siz demokrasinin namusunu, 15 Temmuz darbe girişimine 'Tiyatro' demek yerine, İstanbul'a indiğiniz anda, ilk gördüğünüz tankın üstüne çıkıp milletinizle birlikte olduğunuzu ilan ederek kurtaracaktınız. Hani öyle diyordun, 'Bir darbe olduğu zaman tankın önüne önce ben çıkarım' diyordunuz. Ne oldu? Üstelik bu tank, senin üzerine gelmiyordu, başka istikamete gidiyordu. Çıksaydın ya üstüne, bir tiyatro da sen oynayıverseydin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bıdırdayıp duruyor

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