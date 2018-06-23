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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 01:34..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yenikapı organizasyonuna katılmak istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul etmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

"KILIÇDAROĞLU TERS KAMPANYALAR YAPTI"

TRT 1'in canlı yayın konuğı olan Erdoğan, "7 Ağustos’ta Yenikapı’da yaptığımız büyük organizasyonda ben Sayın Bahçeli’ye davet çıkardım. Sayın Bahçeli hemen döndü, 'katılıyorum'" dedi.

Davet gönderdiği bir diğer ismin ise Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "Ama bu Cuma akşamına kadar dönmedi. Katılmayacağını söyledi. Baskılar geldi, baskılar geldi son anda Cuma günü katılacağını söyledi. Ondan sonra da bir taraftan ‘ben zaten bundan yanaydım, yürümeyeceğini biliyorum’ gibi terse kampanyalar yapmaya başladı. Çünkü o darbeye karşı değildi." şeklinde konuştu.

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