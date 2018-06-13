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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

AA | 13.06.2018 - 15:21..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında karar verildi.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

100 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarfedilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti.

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