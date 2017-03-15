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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda görevli gençlerin askerlik yapmayacağını eleştiren Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

15.03.2017 - 16:20
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erdoğan

Afyonkarahisar'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle parlamentoda görev alacak gençler askerlikten kurtulacak diyorlar" ifadelerine şu sözlerle yanıt verdi:

"YALANCILIĞINI BİLİRDİK, AMA BU SEFERKİLER KUYRUKLU"

"Ana muhalefetin başındaki zat 18 maddeyi okuma zahmetine dahi katlanmamış. İşte ana muhalefetin başındaki zat bu. Onun için 16 Nisan'da bunlara sandıkta gerçeği öğretmeye var mıyız? Bu çıkarsa Meclis lağv edilecekmiş, istersem yüzlerce kişiyi yardımcı, bakan atayabileceğime, ülkeyi teslim edebileceğime kadar neler demiyor neler... Biz bu zatın yalancılığını bilirdik, ama bu seferkiler kuyruklu. 18 maddeyi açsa okusa, neler olup olmayacağını görecek.

"ŞU LAF ÇOK BÜYÜK YALAN: BUNLAR DİYOR ASKERLİKTEN KURTULACAKLAR"

Şu laf çok büyük yalan. "Bunlar diyor askerlikten kurtulacaklar." Parlamentoda görevli olmak oradaki görev kutsiyeti itibariyle askerlik görevinden daha mı düşük?

"O KAFAYA ŞUNU DA TAKMIŞ OLABİLİR: BAYANLARI DA ASKERE GÖNDERELİM"

Soruyorum. O kafaya şunu da takmış olabilir ha, "Bayanları da askere gönderelim" yahu zaten sayı zaten ortada. Ve "İki sene sonra emekli olacak" diyor. Böyle bir şey yok. Herkes nasıl emekli oluyorsa böyle emekli olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

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