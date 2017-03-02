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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ve BM Mülteciler Konseyi'nin sözünde durmamasına rağmen mültecilerin misafir edileceğini söyledi.

02.03.2017 - 15:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Hukuk, anayasa ve yasalar yenilikçi, uzlaşmacı ve objektif bir anlayışla değil, tamamen statükocu ve ideolojik bir bakış açısıyla yorumlandı. Türkiye'nin bugün geldiği noktadan geriye doğru baktığımızda bu anlattıklarımız yıllar önce yaşanmış uzak hadiseler gibi görünüyor olabilir. Ancak bu yaşadıklarımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin değil, sadece 3-5 yıl öncesinin olaylarıdır. Emin olun biz dik durmasaydık, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymasaydık bu ülkede yapılanların onda birini dahi gerçekleştiremezdik." dedi.

TÜRKİYE'NİN YOLU VE BAHTI DAHA DA AÇILACAK

"Puslu havada avlanmaktan hoşlanan, tüm umudunu krize ve kaosa bağlamış eski Türkiye artıklarının oyunlarıyla da uğraşıyoruz." diyen Erdoğan, "İnşallah FETÖ'nün ve vesayet odaklarının kalıntılarının tamamen tasfiye edilmesiyle Türkiye'nin yolu ve bahtı daha da açılacaktır." diye konuştu.

NE AB NE BM MÜLTECİLER KONSEYİ VERDİĞİ SÖZDE DURMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Suriye ve Iraklı olarak 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 26 milyar doları bulmuştur. Ne yazık ki ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durmuştur. Verseler de vermeseler de biz, silahlardan, varil bombalarından kaçan bu insanları evimizde misafir etmeye devam edeceğiz." dedi.

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