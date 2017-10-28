Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

BİRİLERİ KUDURMUŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'nin büyüme rakamlarını görenler abandone olacak. Türk milletinin, yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti, yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada hak ettiği yeri almanın kararlığı içindedir" dedi.

Erdoğan: 2023 hedeflerimize kim engel olabilir? VİDEO

SEÇİMLERDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMANIZI BEKLİYORUM

"Hep birlikte olacağız ki üzerimizde oynanan senaryoları bozabilelim. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya'dan 2019'da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye'ye örnek olarak, şehrimizin manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatıldığı bir dönemde, üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Bir, iri, kardeş olacak, hep birlikte Türkiye olacağız.





KONYA'YI ZİYARETE GELENLER BOŞUNA GELMİYOR

İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre dünyanın değişik yerlerinden Konya'yı ziyarete gelenler boşuna gelmiyor. Geçtiğimiz 15 yılda diğer vilayetlerimiz gibi Konya'yı da nereden nereye getirdiğimizin en güzel şahidi sizlersiniz.

2023 TÜRKİYESİ İÇİN PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İnşallah hem bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz 2023 Türkiyesi için proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuların takipçisi olacağımı bilmenizi isterim.

Türkiye bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca asla küçümsenemeyecek bir şekilde bu durumlara gelmiştir. Hataları ve eksikleri görmek farklı bir şeydir. Bunlara takılı kalmak farklı bir şeydir.





TÜRKİYE'NİN DİRİLİŞİNDE RAHATSIZ OLANLAR VAR

Koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Vatanımız olan Anadolu'ya sıkı sıkı sarılacağız. Gönül Coğrafyamızı da ihmal etmeyeceğiz. Türkiye'nin yeniden dirilişinden rahatsız olanlar terör örgütleriyle el ele önümüzü kesmeye çalışıyor.

Şehir büyüdükçe trafik konusunda sıkıntılar artmaya başladı. Yapılması gerekenlerin hepsinin farkındayız. Cumhurbaşkanı ve kardeşiniz olarak tüm yatırımların takipçisi olacağım. Yarın Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca asla küçümsenemeyecek bir şekilde bu durumlara gelmiştir. Koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Vatanımız olan Anadolu'ya sıkı sıkı sarılacağız.

"KAYBETTİKLERİMİZİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"

Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Tek parti döneminin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 yılından başlatmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur.

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gittim ve gece geç bir saatte bizi kaşıladılar, aynı şekilde uğurladılar. Orada Novi Pazar'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehrinin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladılar. Hep söylemez miydik? Tuna nehri akmam diyor... Bunlarla büyümedik mi biz?

"2023 HEDEFİNE ULAŞMAMIZA KİM ENGEL OLABİLİR"

Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir?