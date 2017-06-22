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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizinin çözümü için Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü.

22.06.2017 - 01:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

YENİ VELİAHT PRENSLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin ilerleyen süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.

KATAR KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

G20'DE GÖRÜŞECEKLER

Prens Muhammed bin Selman'a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman'ın G20 Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi.

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