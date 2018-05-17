Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra ziytaretinden dönmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kraliçe Elizabeth ile görüşmesi de vardı. Zira ikilinin yaptığı görüşme dünya basınında oldukça yankı uyandırmıştı.

"DEHŞET DERECEDE BİR HAFIZASI VAR"

Bir gazetecinin "Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izleminizi alabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Kraliçe 2'nci Elizabeth 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey'in (Abdullah Gül) Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

"24 HAZİRAN'DAN SONRA ADIM ATMAYA HAZIRLAR"

O ziyaretini, yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Konulara hakim. Birleşik Krallık'la kapsamlı serbest ticaret anlaşması ufukta gözüküyor. Bir takvim vermem doğru olmaz. Ama 24 Haziran'dan sonra adım atmaya hazırlar." yanıtını verdi.