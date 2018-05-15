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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 14:55..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'le Buckingham Sarayı'nda bir görüştü.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Elizabeth ile görüştü - VİDEO

ERDOĞAN'IN LONDRA ZİYARETİ

Çeşitli üst düzey görüşmeler için gittiği Birleşik Krallık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II ile görüşmesinin ardından saraydan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Galler Prensi Charles ile bir araya gelmiş, gündeme dair fikir alışverişlerinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü

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