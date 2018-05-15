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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es-Sabah ile Gazze'de yaşanan katliamı konuştu.

İHA | 15.05.2018 - 21:45..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ele alındı.

"İSLAM ÜLKELERİ ORTAK TAVIR SERGİLEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri hedef alan saldırılarına karşı İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemelerinin önemini vurguladılar.

Konunun Birleşmiş Milletler’in gündemine de taşınacağına değinilen görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında fikir teatisinde de bulunuldu.

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