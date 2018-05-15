Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Theresa May ile bir araya geldi

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistinlilere uygulanan İsrail zulmüyle ilgili AK Parti Gençlik Kolları "sonuna kadar takipçisiyiz" açıklaması yaptı.

1 İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin Tel Aviv'e dönmesi istendi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

3 Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın sahur vakti iddiası ortaya çıktı. Hoca, kendi imsakiyesini yayınladı.

4 Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı Yurt içindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, Erdoğan'a izin verilmeyen ülkelerde kendilerinin de miting yapmayacağını söyledi.

5 Akaryakıt fiyatlarına zam Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

6 Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları İsrail'in Gazze'de Amerika'nın onayıyla gerçekleştirdiği katliamlara sanat dünyasından da tepkiler yükselmeye başladı.