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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk ayağı olan Suudi Arabistan’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’e geçti.

23.07.2017 - 22:10
  1. Haberler
  2. Politika

Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer ve Kuveytli yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuveyt ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

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