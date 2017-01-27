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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsay Lohan'ı kabul etti

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

27.01.2017 - 22:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsay Lohan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsay Lohan'ı kabul etti

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE SURİYELİ AİLEYİ ZİYARET ETMİŞTİ

Hollywood yıldızı Lohan, daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma anlamında büyük bir başarıya imza attığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsay Lohan'ı kabul etti

"DÜNYADA BİR ÇOK ÜLKENİN YAPMADIĞINI TÜRKİYE YAPTI"

Bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalın kalın harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadı. Türkiye hakkında yapılan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lindsay Lohan'ı kabul etti

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