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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Erdoğan-Macron görüşmesinde, Suriye, terörle mücadele ve mülteciler ele alındı, bölgesel sorunlarla ilgili iş birliğinin önemine işaret edildi.

AA | 16.06.2018 - 14:24..
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  2. Politika

sd

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

SURİYE MESELESİ ELE ALINDI

İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve mevcut diyaloğun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Suriye’deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili iş birliğinin önemine de işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye’de Türkiye-ABD arasında iş birliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit etti.

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