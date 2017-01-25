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Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından karşılandı.

25.01.2017 - 12:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ve Mozambik temaslarının ardından Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar programına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Burada Madagaskar haritasını inceleyen Erdoğan ve Rajaonarimampianina, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

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