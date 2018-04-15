Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, tapusuz yerlere tapu dağatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Neyi dağıtıyorsun ya bunlar cebinde mi?"

"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi VİDEO



Erdoğan'ın, AK Parti Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmadan satır başları:

BUNLARI ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR

"Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter.

Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4200 OLDU

Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu.

ÜRETEN EKONOMİ YOK DİYENLER, GÖZÜNÜZE DİZİNİZE DURSUN

Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.

TAPUSUZ YERLERE TAPU DAĞITACAKMIŞ

Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan.

İNLERİNE GİRDİK

PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıladınız mı? İnlerine girdik mi girdik. SİHA'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz.

15 TEMMUZ GECESİ

15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi. Hayır bu toprakta ölmek şereftir dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. "