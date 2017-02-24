taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.978
USD
3,5846
EURO
3,8062
ALTIN
144,95
PETR
56,1100

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor..

24.02.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber el ele, dimdik bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.

15 YILDA 18 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Manisa, 15 yılda 18 milyar liralık yatırımla yepyeni bir çehreye kavuştu. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Manisa projesidir. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık proje etap etap hizmete girmeye başladı. Bunlar 16 Nisan'ın öncü haberleridir. İstanbul-İzmir 3 saat. Arabana atlayacaksın 3 saatte İstanbul'dan İzmir'e, Manisa'dan ulaşacaksın. Bugünler yaklaştı. Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir hızlı tren hattı inşa ediliyor. Bu hat devreye girdiğinde Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuşuyor

TÜM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ..

Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreten ölü, savaşan kolu, düşünen beyni olmuştur. Şehrimizin terörle mücadelede 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda da 3 gazisi var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

REJİM SORUNU 1923'TE BİTTİ

Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren Manisa, Cumhuriyet döneminde tarihiyle, ticaretiyle ülkemizin gelişmesine en büyük katkıları vermiştir. Türkiye, 16 Nisan'da sandığa gidecek ve önemli bir tercihte bulunacak. Ana muhalefet ve onun malum takıntıları 'Bunlar rejim değiştirecek' diyor. Rejim sorunu 1923'te bitti. Bizim şu anda yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık bunları birleştiriyoruz; güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Bunlara 5 koyun ver kaybedip gelirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuşuyor

14 YILDIR TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ

14 yıldır Türkiye nereden nereye geldi. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 senede 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

25 HAVALİMANIMIZ VARDI

Yol medeniyettir. 25 havalimanımız vardı, şimdi 59 havalimanımız var. İşte 16 Nisan'da evet bunların devamı demektir. Evet demek yüksek hızlı tren demektir, evet demek bölünmüş yol, evet demek havalimanı demektir.

AYRINTILAR GELİYOR..

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

178
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

136
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

186
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

363
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi tehdit etti

445
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

19
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM