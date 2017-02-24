Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber el ele, dimdik bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.

15 YILDA 18 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Manisa, 15 yılda 18 milyar liralık yatırımla yepyeni bir çehreye kavuştu. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Manisa projesidir. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık proje etap etap hizmete girmeye başladı. Bunlar 16 Nisan'ın öncü haberleridir. İstanbul-İzmir 3 saat. Arabana atlayacaksın 3 saatte İstanbul'dan İzmir'e, Manisa'dan ulaşacaksın. Bugünler yaklaştı. Ankara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir hızlı tren hattı inşa ediliyor. Bu hat devreye girdiğinde Ankara-Manisa arası 3 saatin de altına düşüyor.

TÜM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ..

Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreten ölü, savaşan kolu, düşünen beyni olmuştur. Şehrimizin terörle mücadelede 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda da 3 gazisi var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

REJİM SORUNU 1923'TE BİTTİ

Dün Osmanlı'ya şehzade yetiştiren Manisa, Cumhuriyet döneminde tarihiyle, ticaretiyle ülkemizin gelişmesine en büyük katkıları vermiştir. Türkiye, 16 Nisan'da sandığa gidecek ve önemli bir tercihte bulunacak. Ana muhalefet ve onun malum takıntıları 'Bunlar rejim değiştirecek' diyor. Rejim sorunu 1923'te bitti. Bizim şu anda yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık bunları birleştiriyoruz; güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz. Bunlara 5 koyun ver kaybedip gelirler.

14 YILDIR TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ

14 yıldır Türkiye nereden nereye geldi. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 senede 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

25 HAVALİMANIMIZ VARDI

Yol medeniyettir. 25 havalimanımız vardı, şimdi 59 havalimanımız var. İşte 16 Nisan'da evet bunların devamı demektir. Evet demek yüksek hızlı tren demektir, evet demek bölünmüş yol, evet demek havalimanı demektir.

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