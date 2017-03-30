Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MARDİN'E 10 MİLYON TURİST GELMİYORSA NEDENİ TERÖRDÜR"

"Mardin’e yılda 10 milyon turist gelmiyorsa bunun nedeni terördür. 16 Nisan’dan sonra idam konusu Meclis'e gelecek. Parti liderleri 'evet diyeceğiz' diyor. Bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Corc ne der Hans ne der ona bakmam…"





"KÜRT KARDEŞLERİMİZİ ATEŞE ATTILAR"

Terör örgütü, birileri tarafından kendisine verilen Türkiye'ye zarar verme, Türkiye'yi oyalama, yıpratma misyonu için gözünü kırpmadan Kürt kardeşlerimizi ateşe atmıştır. Siyasetin kendilerine verdiği imkanları terör örgütünü bu yanlış yoldan döndürmek için kullanmak yerine onun emrine verenler de aynı ateşe odun taşımışlardır.



"16 NİSAN'DAN SONRA İDAM MECLİS'E GELECEK"

"Hep söylüyorum terörün olduğu yere ne yatırımcı gelir ne turist gelir. Kardeşlerim bu konudaki kanaatimi biliyorsunuz. 16 Nisan'dan sonra idam Meclis'e gelecek. Bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. Benim için George ne der Hans ne der... Ben buna bakmam, ben Ayşe ne der, Fatma ne der, Allah ne der ona bakarım. Bunca şehidimizin katilini affetme yetkimiz yoktur."





"ARTIK HİÇBİR TERÖRİSTE RAHAT YOKTUR"

"Ülkemizi ve özellikle bölgedeki kardeşlerimizi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtarmak için, güvenlik güçlerimiz günün 24 saati, yılın 365 günü çalışmakta. Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya girdikleri bu yanlış yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler. Aksi takdirde askerimizle, polisimizle, korucularımızla birlikte, bunları ülkemizden söküp atacağız."

"DOĞALGAZ MÜJDESİ"

Şimdi cazibe merkezleri programıyla Mardin'de 28 bin kişiye iş sağlayacak bir destek programı hazırladık. Midyat ve Savur ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. TOKİ tarafından 4 bin 245 konut ve ticari birimlerin temelini Nusaybin'e yapacağımız canlı bağlantıyla yapacağız.

