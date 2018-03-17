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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatma altına alınan Afrin'den müjdenin her an gelebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 13:35..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına aldı.

SON 750 METRE

Şehir merkezine 750 metreye kadar yaklaşan Mehmetçik, bölgedeki kritik tepeleri kontrol altına aldı.

Mardin'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatın son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz VİDEO

"MÜJDEYİ HER AN VEREBİLİRİZ"

Erdoğan, "Afrin'in ele geçirilmesi artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Bu müjdeyi her an verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

"NE DİYORDUM; BİR GECE ANSIZIN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Çok az bir zaman içinde Afrin ile ilgili müjdeyi duyacaksınız. Ne diyordum, bir gece ansızın... Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Batılıların verdiği destekle bunları yapmışlar. Bu tünellerden kamyon gidebiliyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Kasa kasa silahlar ortada. Daha bize ne yalan söylüyorsunuz. Dürüst olana can kurban. Dürüst olmayan kusura bakmasın" ifadelerine yer verdi.

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