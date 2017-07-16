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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis önünde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor.

16.07.2017 - 03:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından satır başları:

"Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı.

15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor.

"TARİHİMİZE YENİ BİR ZAFER NAKŞETTİK"

Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik.

Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi."

Ayrıntılar gelecek...

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