Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

AK Parti'de büyük heyecan...
24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni seçilen milletvekillerine grup toplantısında hitap edecek.
Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekillerinin yemin töreninde de yer alacak.
ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı.
Ardından grup toplantısının yapılacağı salona giren Cumhurbaşkanı, partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de VİDEO
"LİDERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"
Grup toplantısının açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım yaptı.
Binali Yıldırım, "Türkiye'yi şahlandırmak için başlıyoruz. Liderimizi yalnız bırakmadık. Eğilmedik, bükülmedik, sonunda zafere ulaştık." dedi.
Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından milletvekillerinden helallik istedi ve sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı.