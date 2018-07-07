Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde, oğlunun kendisine benzemediğini fark edip babalık testi yaptıran Okan Alçıtepe, çocuğun gerçek babası olduğu anlaşılan ortağını öldürdü.

Galatasaray'ın İsviçre kamp kadrosunda sağ ayak baş parmağındaki ağrıları devam eden Tolga Ciğerci ve sözleşmesi sonlandırılacak olan Tarık Çamdal yer almadı.

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El yapımı yöresel bebekler

Hatay'da ev kadınları, bir proje ile açılan kitre bebek kursuna gidiyor. Yöresel bebekler üreten kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de yöresel kültüre sahip çıkıyor.