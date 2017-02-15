Cumhurbaşkanı Erdoğan Medine'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki resmi ziyaretini tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Medine'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Medine'de Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

MESCİD-İ NEBEVİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Medine'ye geldi.