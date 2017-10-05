Beştepe'de Erdoğan-Gökçek görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Erdoğan'ın takviminde paylaşılmayan görüşmeden sonra açıklama yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Erdoğan - Gökçek görüşmesi sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa iddialarıyla ilgili olarak, "Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la da görüştü.