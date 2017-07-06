Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü

G20 zirvesi için Hamburg'a gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmeye gitti. Görüşmede Merkel, makam aracından inen Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi ve basına kapalı görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, heyetin kaldığı otele geçti.

Bu sırada Hamburg'da yaşayan Türk vatandaşlarının Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganı atması üzerine, heyettekiler taraftarlarına yönelerek onları selamladı.

Alman polisinin üst düzeyde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.



