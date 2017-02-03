Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin Şehir Hastanesi açılışında

Mersin'deki Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'nın başında olduğu döneme değinen Erdoğan "O dönemde hastanelere sağ girseniz sakat çıkardınız." diyerek şimdi yapılan hastanelerin görülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan Mersin Şehir Hastanesi açılışında konuştu VİDEO

"ŞİMDİ HASTANE Mİ GÖRMEK İSTİYORSUNUZ.."

"O 15-20 önce o günleri hatırlıyorum, ana muhalefetin başındaki zatın, Sosyal Sigortalar Kurumunun başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız.

O günleri hatırlıyorum, afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. Şimdi hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin'e, Mersin Şehir Hastanesi'ni gör, git Yozgat'a onu gör, git 81 vilayete hepsini gör. "

Mersin Şehir Hastanesi Tanıtım Videosu

ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Bu yatırımların her biri elbette önemli, ancak bir tanesi var ki ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Dertli olduğum, aşık olduğum, bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekir dediğim bir projeden bahsediyorum.

BİRİLERİ LAF ÜRETİR, BİZ İSE İŞ ÜRETİYORUZ

Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz hizmete girmişti. Şehir hastanelerimizin açılışını bizzat yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Isparta Şehir Hastanesi de açılacak. 21 hastanemizden 3'ünü 2 ay gibi kısa süre içerisinde açmış oluyoruz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Şimdi ne olacak; Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek.

BURADA İNSAN OLDUĞUNUZU HATIRLAYACAKSINIZ

Bu hastaneye girdiğiniz zaman, Allah'ın izniyle, moderniteyi göreceksiniz, modern bakımı göreceksiniz, burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip çıkıyor' diyeceksiniz.

"SAĞ GİRSENİZ SAKAT ÇIKARDINIZ"

O 15-20 önce o günleri hatırlıyorum, ana muhalefeti başındaki zatın SGK'nın başındaki olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum. Afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli.





İşte buyrun, şimdi hastanemi görmek istiyorsun gel Mersin'e gör. Git Yozgat'a orada gör. Ülkemizdeki sağlık hizmetleri hem sistem, hem kalite olarak dünyanın her yerinden kat ve kat üstün olduğunu bilmenizi istiyorum. Tıp fakültelerimizle birlikte doktorlarımızı yetiştiriyoruz. Bir an önce bu eksiği de gidereceğiz. Bunu da giderdikten sonra dünya buraya akacak.

TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRMEK İSTEYENLER..

Bütünüyle bu adımlar atılırken, birileri bu adımların farkında olmayabilir. Biz şu anda görevimizi yapıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenler eskiyle yeninin mukayesisini yapsınlar.

Memleket ve millet meselelerini duyuyorsunuz. İstanbulumuzda yaşadıklarımız; Marmaray projemiz, Avrasya Tüneli'ni açtık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık, Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi de Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temeli atılacak. Şimdi hedef Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. En müreffeh ülkeler arasına ulaşma noktasında kararlıyız.

BEDEL ÖDEYEN HEP MİLLETİMİZ OLMUŞTUR

Memleket ve millet meselelerine vakıf olan herkes bilir ki son 200 yılımız arayışlarla geçmiştir. Bedel ödeyen hep milletimiz olmuştur. Koskoca coğrafyaları kaybederken bedel ödedik. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyetin emekleme döneminde, darbelerde, ekonomik çalkantılarda bedel ödedik. Milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevinci yaşarken, milletin horlandığı dönemlerde hüsranı yaşadık. 1950'lili yıllarda rahmetli Menderes ve arkadaşlarının getirdiği yere bakın bir de 1960 darbesinden sonraki yere bakın."