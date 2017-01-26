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Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret ederek halktan destek isteyecek.

26.01.2017 - 14:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

Referandum sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.

ERDOĞAN'IN PLANI

Habertürk TV'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı, nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum süreci için meydanlara inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

30 BÜYÜKŞEHİR

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtildi. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, 30 büyükşehiri ziyaret edeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yenikapı konuşması VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

YENİ SİSTEMİ ANLATACAK

Erdoğan'ın, meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

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